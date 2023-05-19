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"Реал" виграв баскетбольне Класіко та побореться за трофей Євроліги з "Олімпіакосом"

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Каунас, П'ятниця 19 травня 2023 23:00
"Реал" виграв баскетбольне Класіко та побореться за трофей Євроліги з "Олімпіакосом" Фото: "Реал" зупинив каталонців (twitter.com/FCBbasket)
Автор: Антон Федорців

Фіналістами плей-офф Євроліги 2022/23 стали пірейський "Олімпіакос" і мадридський "Реал". Французький "Монако" та іспанська "Барселона" зіграють втішний фінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Євроліга, плей-офф, "фінал чотирьох"

"Олімпіакос" – "Монако" – 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)

"Барселона" – "Реал" – 66:78 (18:18, 24:18, 13:22, 11:20)

У протистоянні грецького гранда з "Монако" в першій половині краще виглядав княжий клуб. Монегаски фактично зі старту захопили ініціативу та методично збільшували перевагу в рахунку. Якщо після першої чверті "Олі" відставав на сім очок, то на велику перерву пішов із -12.

Та третя 10-хвилинка обернулася феноменальним камбеком. Греки не просто зім'яли "Монако". "Олімпіакос" відверто знищив опонентів, дозволивши монегасками за всю чверть набрати лише 2 (!) пункти. Пірейці натомість здобули 27 очок. Рівні фінальні 10 хвилин дозволили "Олі" легко вийти до фіналу.

Конкурентніше склалося класичне іспанське протистояння "Барси" та "Реала". Мадридці непогано розпочали, але піти у відрив не змогли. Каталонці ж оперативно оговталися і закінчили першу чверть унічию. У другій же взагалі нав'язали свою гру мадридцям, тож мали 6 очок переваги перед великою перервою.

Та, як і першому протистоянні, вирішальною стала третя 10-хвилинка. "Реал" доволі швидко нівелював очкову перевагу "Барси" та привіз супернику 9 зайвих пунктів. І хоч каталонці зрівняли рахунок на старті останньої чверті (58:58), але поїзд ініціативи вже пішов. Королівський клуб видав ще один класний відрізок і легко здобув путівку до вирішального матчу.

Поєдинок за 3-тє місце та фінал Євроліги заплановані на 21 травня. "Реал" – найтитулованіший клуб в історії турніру (10 кубків). "Олімпіакос" же тричі перемагав у змаганнях.

До слова, раніше "Сан-Антоніо" виграв драфт-лотерею НБА в Іллінойсі.

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