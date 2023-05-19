"Реал" выиграл баскетбольное Класико и сразится за трофей Евролиги с "Олимпиакосом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Евролига, плей-офф, "финал четырех"

"Олимпиакос" – "Монако" – 76:62 (14:20, 15:21, 27:2, 20:19)

"Барселона" – "Реал" – 66:78 (18:18, 24:18, 13:22, 11:20)

В противостоянии греческого гранда с "Монако" в первой половине лучше смотрелся княжеский клуб. Монегаски фактически со старта захватили инициативу и методически увеличивали преимущество в счете. Если после первой четверти "Оли" отставал на семь очков, то на большой перерыв ушел с -12.

Но третья 10-минутка обернулась феноменальным камбэком. Греки не просто смяли "Монако". "Олимпиакос" откровенно уничтожил оппонентов, позволив монегаскам за всю четверть набрать всего 2 (!) пункта. Пирейцы же завоевали 27 очков. Равные финальные 10 минут позволили "Оли" легко выйти в финал.

Более конкурентно сложилось классическое испанское противостояние "Барсы" и "Реала". Мадридцы неплохо начали, но уйти в отрыв не смогли. Каталонцы же оперативно пришли в себя и закончили первую четверть вничью. Во второй же вообще навязали свою игру мадридцам, так что имели 6 очков преимущества перед большим перерывом.

Однако, как и в первом противостоянии, решающей стала третья 10-минутка. "Реал" довольно быстро нивелировал очковое преимущество "Барсы" и привез сопернику 9 лишних пунктов. И хоть каталонцы сравняли счет на старте последней четверти (58:58), но поезд инициативы уже ушел. Королевский клуб выдал еще один классный отрезок и легко получил путевку в решающий матч.

Поединок за 3-е место и финал Евролиги запланированы на 21 мая. "Реал" – самый титулованный клуб в истории турнира (10 кубков). "Олимпиакос" в свою очередь трижды побеждал в соревнованиях.