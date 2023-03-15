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"Реал" вдруге переграв "Ліверпуль" і вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Фото: Карім Бензема (ліворуч) забив єдиний м'яч зустрічі (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою мадридського "Реала" завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти англійського "Ліверпуля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Реал" – "Ліверпуль" – 1:0 (перший матч – 5:2)

Гол: Бензема, 79

Результат зустрічі на "Енфілді" перетворив поєдинок на "Бернабеу" на битву за престиж. Фактично без тиску відповідальності команди взялися грати у власне задоволення без центра поля з перших хвилин. Пішли відразу й напівнагоди.

Та справжній момент виник на 25-й хвилині, коли Камавінга пострілом метрів із 25-ти струсонув поперечину воріт "Ліверпуля". Мерсисайдці відповіли ударом Нуньєса головою під стійку, який Куртуа про всяк випадок перевів на кутовий. А згодом бельгієць впорався і з пострілом Гакпо з меж штрафного.

На старті другої половини англійський гранд ледь не привіз собі проблеми. Оборонці "Ліверпуля" віддали м'яч Бензема перед власними володіннями, а той відкинув на Вальверде. Удар уругвайця відбив Аліссон, а на добиванні бразильський кіпер не дав зіграти володарю "Золотого м'яча".

Згодом мадридці в однаковому стилі змарнували дві нагоди. Це Вальверде головою пробив вище воріт після подачі Модріча, а Бензема відправив м'яч над поперечиною після прострілу Вінісіуса. Карвахаль же поцілив у "молоко" з дистанції.

Та без свого гола Бензема з поля не пішов. На 79-й хвилині французький форвард поступився у єдиноборстві ван Дейку, але м'яч підхопив Вінісіус. Бразилець у падінні встиг проштовхнути сферу назад на партнера, а вже той пробив повз Аліссона – 1:0 у підсумку.

До слова, раніше розібрали гольові подвиги Холанда в Лізі чемпіонів і АПЛ.

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