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"Реал Сосьедад" уволил главного тренера и спортивного директора

НовостиСпорт    19.03.2018 - 15:03
Фото: Эусебио Сакристан (realsociedad.eus)
Фото: Эусебио Сакристан (realsociedad.eus)

До конца сезона командой будет руководить Айтор Сулайка

Испанский "Реал Сосьедад" объявил об отставке главного тренера Эусебио Сакристана. Об этом информирует официальный сайт клуба.

"Реал Сосьедад" хочет поблагодарить Эусебио Сакристана за вклад, профессионализм и самоотверженность, которые он проявил за время работы в клубе, и желает всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что спортивный директор "Реала Сосьедад" Лоренсо Хуаррос, занимавший данный пост с 2002 года, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Сакристан возглавлял "Реал Сосьедад" с 2015 года. Во втором сезоне под началом 53-летнего испанского специалиста клуб занял шестое место в чемпионате Испании, завоевав путевку в Лигу Европы. 

В нынешнем сезоне "Реал Сосьедад" после 29 туров с 33 очками занимает 15 место, находясь в 12 баллах от зоны вылета. До конца сезона командой будет руководить Айтор Сулайка, ранее работавший во второй команде.

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Теги: Реал, увольнение, тренер, Футбол
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