"Реал Сосьедад" уволил главного тренера и спортивного директора

Испанский "Реал Сосьедад" объявил об отставке главного тренера Эусебио Сакристана. Об этом информирует официальный сайт клуба.

"Реал Сосьедад" хочет поблагодарить Эусебио Сакристана за вклад, профессионализм и самоотверженность, которые он проявил за время работы в клубе, и желает всего наилучшего в дальнейшей профессиональной карьере", - говорится в сообщении.

La #RealSociedad quiere agradecer a Eusebio Sacristán toda la aportación, profesionalidad y dedicación que ha mostrado durante el ejercicio de sus funciones en la dirección del primer equipo, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro profesional y personal. Eskerrik asko pic.twitter.com/Hj40zK0CuB — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 18, 2018

Также сообщается, что спортивный директор "Реала Сосьедад" Лоренсо Хуаррос, занимавший данный пост с 2002 года, расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

Сакристан возглавлял "Реал Сосьедад" с 2015 года. Во втором сезоне под началом 53-летнего испанского специалиста клуб занял шестое место в чемпионате Испании, завоевав путевку в Лигу Европы.

В нынешнем сезоне "Реал Сосьедад" после 29 туров с 33 очками занимает 15 место, находясь в 12 баллах от зоны вылета. До конца сезона командой будет руководить Айтор Сулайка, ранее работавший во второй команде.