"Реал Сосьєдад" звільнив головного тренера і спортивного директора

До кінця сезону командою керуватиме Айтор Сулайка
Іспанський "Реал Сосьєдад" оголосив про відставку головного тренера Еусебіо Сакрістана. Про це інформує офіційний сайт клубу.
"Реал Сосьєдад" хоче подякувати Еусебіо Сакрістану за внесок, професіоналізм і самовідданість, які він проявив за час роботи в клубі, і бажає всього найкращого в подальшій професійній кар'єрі", - йдеться в повідомленні.
La #RealSociedad quiere agradecer a Eusebio Sacristán toda la aportación, profesionalidad y dedicación que ha mostrado durante el ejercicio de sus funciones en la dirección del primer equipo, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro profesional y personal. Eskerrik asko pic.twitter.com/Hj40zK0CuB— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 18, 2018
Також повідомляється, що спортивний директор "Реала Сосьєдад" Лоренсо Хуаррос, який займав цей пост з 2002 року, розірвав контракт з клубом з обопільної згоди сторін.
Сакрістан очолював "Реал Сосьєдад" з 2015 року. У другому сезоні під керівництвом 53-річного іспанського фахівця клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Іспанії, завоювавши путівку в Лігу Європи.
У нинішньому сезоні "Реал Сосьєдад" після 29 турів з 33 очками займає 15 місце, перебуваючи в 12 балах від зони вильоту. До кінця сезону командою керуватиме Айтор Сулайка, який раніше працював у другій команді.