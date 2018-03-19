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"Реал Сосьєдад" звільнив головного тренера і спортивного директора

НовиниСпорт    19.03.2018 - 15:03
Фото: Еусебіо Сакрістан (realsociedad.eus)
Фото: Еусебіо Сакрістан (realsociedad.eus)

До кінця сезону командою керуватиме Айтор Сулайка

Іспанський "Реал Сосьєдад" оголосив про відставку головного тренера Еусебіо Сакрістана. Про це інформує офіційний сайт клубу.

"Реал Сосьєдад" хоче подякувати Еусебіо Сакрістану за внесок, професіоналізм і самовідданість, які він проявив за час роботи в клубі, і бажає всього найкращого в подальшій професійній кар'єрі", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що спортивний директор "Реала Сосьєдад" Лоренсо Хуаррос, який займав цей пост з 2002 року, розірвав контракт з клубом з обопільної згоди сторін.

Сакрістан очолював "Реал Сосьєдад" з 2015 року. У другому сезоні під керівництвом 53-річного іспанського фахівця клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Іспанії, завоювавши путівку в Лігу Європи.

У нинішньому сезоні "Реал Сосьєдад" після 29 турів з 33 очками займає 15 місце, перебуваючи в 12 балах від зони вильоту. До кінця сезону командою керуватиме Айтор Сулайка, який раніше працював у другій команді.

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Теги: Реал, увольнение, тренер, Футбол
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