"Реал Сосьєдад" звільнив головного тренера і спортивного директора

Іспанський "Реал Сосьєдад" оголосив про відставку головного тренера Еусебіо Сакрістана. Про це інформує офіційний сайт клубу.

"Реал Сосьєдад" хоче подякувати Еусебіо Сакрістану за внесок, професіоналізм і самовідданість, які він проявив за час роботи в клубі, і бажає всього найкращого в подальшій професійній кар'єрі", - йдеться в повідомленні.

La #RealSociedad quiere agradecer a Eusebio Sacristán toda la aportación, profesionalidad y dedicación que ha mostrado durante el ejercicio de sus funciones en la dirección del primer equipo, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro profesional y personal. Eskerrik asko pic.twitter.com/Hj40zK0CuB — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 18, 2018

Також повідомляється, що спортивний директор "Реала Сосьєдад" Лоренсо Хуаррос, який займав цей пост з 2002 року, розірвав контракт з клубом з обопільної згоди сторін.

Сакрістан очолював "Реал Сосьєдад" з 2015 року. У другому сезоні під керівництвом 53-річного іспанського фахівця клуб зайняв шосте місце в чемпіонаті Іспанії, завоювавши путівку в Лігу Європи.

У нинішньому сезоні "Реал Сосьєдад" після 29 турів з 33 очками займає 15 місце, перебуваючи в 12 балах від зони вильоту. До кінця сезону командою керуватиме Айтор Сулайка, який раніше працював у другій команді.