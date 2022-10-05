"Реал" – "Шахтар": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Реал" – "Шахтар"

5 жовтня, 22:00, Мадрид, "Сантьяго Бернабеу", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Вітчизняний гранд підійшов до подвійного випробування у єврокубках. Упродовж тижня "гірники" двічі зустрінуться з чинним тріумфатором турніру – "Реалом". Цьогоріч команди втретє поспіль потрапили до однієї групи Ліги чемпіонів. Поки протистояння мають однозначні підсумки: у сезоні 2020/21 двічі переміг "Шахтар", у сезоні 2021/22 – дві перемоги за "вершковими".

Та сьогодні навіть найбільші оптимісти навряд вірять у подвійний успіх представника УПЛ. За рік надто багато змінилося. "Шахтар" опанував український вектор у комплектації команди та намагається тримати рівень у нових реаліях. Наразі виходить непогано – 4 очки в стартових двох турах, що вже вдвічі більше за торішнє фіаско.

Різниця нового вояжу "гірників" до столиці Іспанії від двох попередніх у падінні класу виконавців. Якщо рік і два тому "Шахтар" ставив на якість і терпець відповідно, то тепер доведеться покластися на другу категорію. Терпіти на "Бернабеу" треба буде довго й багато, а найдрібніша помилка стане прологом до невдачі.

Нині "Реал" у чудовій формі. Мадридці ділять із "Барселоною" лідерство в Ла Лізі (по 19 очок) і набрали максимум у Лізі чемпіонів. Перемога над "Шахтарем" стане фактично гарантією виходу в плей-офф. Унікальний рік із Мундіалем посеред сезону може зробити осінь вирішальною порою у боротьбі на кількох фронтах, тож "вершкові" прагнуть вирішити справи в єврокубках, аби взятися за чемпіонат.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Куртуа, Себальйос – Корнієнко

Під питанням: Модріч ("Реал")

Орієнтовні склади на матч "Реал" – "Шахтар"

"Реал": Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Модріч, Чуамені, Кроос – Вальверде, Бензема, Вінісіус

"Шахтар": Трубін – Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик – Сікан

Прогноз РБК-Україна Sport – 2:0

Старт групи F Ліги чемпіонів вкотре довів, що організована команда може протистояти колективу з вищим класом виконавців. Саме так "Шахтар" переміг РБ "Лейпциг" і втримав нічию зі "Селтіком". Але недарма одним із прізвиськ "Реала" став термін "галактікос". Команда Карло Анчелотті – справді галактична в усіх компонентах. Тож комфортно перемогти навіть із невеликою кількістю нагод не стане проблемою для неї. Та дещиця дива все ще можлива.