"Реал" розписав божевільну нічию з "Манчестер Сіті" в чвертьфіналі Ліги чемпіонів

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"Реал" – "Манчестер Сіті" – 3:3

Голи: Діаш, 12 (автогол), Родріго, 14, Вальверде, 79 – Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 71

Фаворити турніру спростували всі припущення про обережний футбол у дебюті зустрічі. Посприяв цьому несподіваний гол "містян". Сілва помітив огріх Луніна при побудові стінки під час штрафного та влучним ударом у незахищений кут покарав українця.

"Вершкові" побігли відіграватися. На 12-й хвилині доля повернула борг мадридцям – Камавінга змістився з флангу й пробив, а м'яч зачепив Діаша та, дезорієнтувавши Ортегу, влетів у сітку. А за два оберти секундної стрілки після передачі Вінісіуса з глибини Родріго холоднокровно покотив м'яч повз голкіпера – 2:1!

"Манчестер Сіті" перехопив ініціативу, але конкретнішим в атаках залишився "Реал". До перерви моменти змарнували Вальверде, Родріго та Вінісіус. У трьох епізодах на висоті був Ортега. Натомість ще один постріл невтомного Родріго пролетів повз дальній кут.

"Містяни" додали після перерви. Ось Гріліш закрутив м'яч над поперечиною. Далі Родрі головою пробив вище воріт після навісу. Натомість з ударами Фодена та Сілви з півкола штрафного впорався Лунін. Мали моменти й мадридці. Беллінгем розхитав оборонця і пробив повз стійку, а Вінісіус відправив м'яч над воротами з кута карної зони.

А в середині тайму "Ман Сіті" влаштував гольову п'ятихвилинку. Спершу Фоден отримав передачу від Стоунза та з півкола штрафного розкішно поклав м'яч у дев'ятку воріт. А потім скласти конкуренцію шедевру партнера вирішив Гвардіол, який у два дотики закрутив м'яч під дальню стійку з лінії штрафного.

Утім, "Реал" не здався і полетів уперед. Відвага й натиск "вершкових" швидко дав плоди. Уже на 79-й хвилині мадридці зрівняли рахунок. Парад красивих голів продовжив Вальверде, який з льоту ефектно замкнув м'яку передачу Вінісіуса – 3:3 у підсумку!