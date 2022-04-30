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"Реал" с рекордом Анчелотти досрочно оформил чемпионский титул в Испании

Фото: "Сливочные" празднуют чемпионство (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" благодаря разгрому барселонского "Эспаньола" (4:0) завоевал золотые медали чемпионата Испании за четыре тура до конца первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результат поединка 34-го тура Ла Лиги.

Весомую заявку на победу мадридцы сделали перед перерывом. Это Родриго с интервалом в 10 минут два раза заставил капитулировать оборону гостей.

После перерыва успех "сливочных" закрепил Марко Асенсио. Добил же "Эспаньол" лидер атак "Реала" Карим Бензема на 81-й минуте.

По итогам этого поединка в активе мадридцев 81 очко. "Реал" стал недосягаем для всех конкурентов и завоевал 35-й чемпионский титул в своей истории. По этому показателю "сливочные" существенно опережают извечного оппонента – "Барселону" (26 чемпионств).

Особым триумфом стал и для главного тренера "Реала" Карло Анчелотти. Итальянский специалист стал первым тренером в истории, получившим чемпионские титулы всех топ-5 европейских лиг – Англии, Италии, Германии, Франции и, наконец, Испании.

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РеалАнчелоттиФутболЧемпионат Испании