"Реал" разгромил "Шахтер" в ЛЧ, отомстив за два поражения в прошлом году

Первые минуты были достаточно пассивными - "горняки" подолгу владели мячом, а "сливочные" пытались подстроиться под оппонентов. Но уже на 3-й минуте фактически в первой же атаке "Реал" создал опасность у ворот Трубина, но после удара Бензема мяч прошел возле штанги. А затем дважды пришлось вступать в игру уже киперу дончан после ударов от Крооса и Винисиуса.

"Шахтер" ответил опасным выпадом на 15-й минуте - Соломон получил мяч за спиной у Васкеса, но вовремя вышел Куртуа, который ликвидировал возможный выход один в один со стороны израильтянина.

Ближе к середине тайма "Реал" полностью оккупировал половину поля украинцев, а "горнякам" изредка удавались хоть какие-то комбинации в атаке, что вызывало достаточно бурные эмоции у коуча дончан Де Дзерби. А на 37-й минуте случился гол в ворота "Шахтера". Винисиус вырезал на Бензема, Кривцов передачу перехватил, но вышла срезка прямо за шиворот немного вышедшего из ворот Трубина - 0:1.

На старте второй половины "сливочные" счет удвоили. И вновь помогли "горняки". В этот раз Додо ужасно вбросил аут на Кривцова на собственной половине, Бензема мяч перехватил и отпасовал на Модрича, который сходу разрезал оборону, переправив круглый на Винисиуса. Мадридский бразилец первым касанием мяч обработал, а вторым переправил в сетку - 0:2.

А спустя еще пять минут счет был уже 0:3. Винисиус получил мяч вблизи штрафной, обошел Додо, Майкона и Кривцова, и мощно пробил в ближний угол с нескольких метров из-под ноги Марлона.

Но и на этом мадридский клуб не остановился. На 65-й минуте вновь провалился правый фланг обороны "горняков", Винисиус отпасовал на Родриго, который сходу пробил под перекладину ворот Трубина - 0:4.

Окончательную точку в матче поставил Бензема, результативно завершив розыгрыш после углового - 0:5.

В параллельном матче группы D "Интер" нанес первое поражение "Шерифу" в нынешней ЛЧ - 3:1. В итоге "горняки" занимают последнее место в группе с 1 очком. "Шериф" все еще первый с 6 баллами. Столько же у "Реала". "Инетер" третий с 4 баллами.

"ШАХТЕР" - "РЕАЛ" 0:5

Кривцов (а/г), 37, Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1

"Шахтер": Трубин - Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75) - Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 79) - Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Маркос Антонио, 46) - Фернандо (Мудрык, 74)

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69) - Модрич (Камавинга, 78), Каземиро, Кроос (Вальверде, 78) - Родриго (Асенсио, 78), Бензема, Винисиус