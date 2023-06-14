"Реал" підтвердив перший зірковий трансфер літа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

19-річний хавбек продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Англієць став першим гучним закритим "вершковими" переходом цього літа.

Беллінгем уклав з мадридцями контракт на 6 років. "Джмелі" отримали за свого лідера орієнтовно 103 млн євро. Презентація півзахисника на "Сантьяго Бернабеу" відбудеться у четвер, 15 червня.

Беллінгем дебютував на дорослому рівні в складі рідного "Бірмінгема". У 16 років він став основним виконавцем "синіх" і провів цілий сезон в англійському Чемпіоншипі. У 2020-му "Боруссія" віддала за юного хавбека 30,15 млн у євровалюті.

У лавах дортмундців Беллінгем провів три сезони. Виграв із "джмелями" Кубок Німеччини 2020/21 та був визнаний найкращим гравцем Бундесліги за підсумками минулого сезону. За збірну Англії зіграв 24 матчі, в яких забив 1 м'яч.