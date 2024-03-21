"Реал" підготував новий контракт для Луніна: легендарний воротар став запасним варіантом

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера .

25-річний воротар розгляне пропозицію "вершкових". Королівський клуб готовий запропонувати контракт українцю.

"Реал" цілом задоволений рівнем Луніна та прагне продовжити співпрацю. Договір із кіпером чинний до літа наступного року. Остаточне рішення щодо продовження виступів на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме український воротар, якому, вочевидь, доведеться повернутися до ролі дублера Тібо Куртуа в новому сезоні.

Водночас "Реал" розгляне варіант із підписанням колишнього голкіпера збірної Іспанії Давіда Де Хеа. 33-річний вільний агент зацікавлений у поверненні до рідного міста. Він виховувався в структурі столичного "Атлетіко" з підліткового віку та провів два сезони на дорослому рівні перед переходом до МЮ.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада за спиною екстрено орендованого Кепи. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Загалом провів за "Реал" 40 матчів у всіх турнірах, 14 із них – "сухі". У складі гранда завоював чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.