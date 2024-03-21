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"Реал" подготовил новый контракт для Лунина: легендарный вратарь стал запасным вариантом

Мадрид, Четверг 21 марта 2024 12:52
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"Реал" подготовил новый контракт для Лунина: легендарный вратарь стал запасным вариантом Фото: Андрей Лунин на тренировочном занятии "сливочных" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

У голкипера сборной Украины Андрея Лунина появился случай продолжить сотрудничество с мадридским "Реалом".

Об этом заявил журналист Фабрицио Романо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

25-летний вратарь рассмотрит предложение "сливочных". Королевский клуб готов предложить контракт украинцу.

"Реал" полностью удовлетворен уровнем Лунина и стремится продлить сотрудничество. Договор с кипером действует до лета следующего года. Окончательное решение по продолжению выступлений на "Сантьяго Бернабеу" будет принимать украинский вратарь, которому, очевидно, придется вернуться к роли дублера Тибо Куртуа в новом сезоне.

В то же время "Реал" рассмотрит вариант с подписанием бывшего голкипера сборной Испании Давида Де Хеа. 33-летний свободный агент заинтересован в возвращении в родной город. Он воспитывался в структуре столичного "Атлетико" с подросткового возраста и провел два сезона на взрослом уровне перед переходом в МЮ.

Андрей Лунин в составе "Реала"

Королевский клуб подписал вратаря летом 2018 года. Луганская "Заря" получила за него ориентировочно 8,5 млн евро.

Сначала набирался опыта в арендах – "Леганес", "Вальядолид", "Овьедо", а впоследствии стал дублером Куртуа. После травмы бельгийца оставался вторым голкипером команды до середины ноября за спиной экстренно арендованного Кепы. Контракт с мадридцами действует до лета 2025-го.

В общей сложности провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, 14 из них – "сухие". В составе гранда завоевал чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и два Суперкубка Испании, трофей Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.

К слову, ранее УЕФА провел жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

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