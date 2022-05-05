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"Реал" в овертайме дожал "Манчестер Сити" и вышел в финал Лиги чемпионов

Фото: Мадридцы ликуют, манкунианцы горюют (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" в зрелищном матче обыграл "Манчестер Сити" (3:1) дома и оформил 17-й выход в финал главного турнира Старого света.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответные матчи

"Реал" – "Манчестер Сити" – 3:1 (дополнительное время, первый матч – 3:4)

Голы: Родриго, 90, 90+1, Бензема, 95 (пенальти) – Марез, 73

После феерии в Манчестере неделю назад команды к игре в Мадриде подошли осторожнее. Свои атаки готовили тщательно, атаки же соперника пытались "давить" прессингом. Как следствие, первый гол случился на 73-й минуте.

Это Бернарду Силву на входе в штрафную сбросил направо, а Рияд Марез эффектно подкрутил мяч в ближний верхний угол! А дальше Канселу и Грилиш (дважды) упустили едва ли не стопроцентные возможности удвоить преимущество "Сити".

Расплата от "Реала" получилась действительно королевской. Бразилец Родриго на 90-й классно сыграл на опережение после прострела Бензема и сравнял счет. А еще минуту спустя он же головой замкнул навес Карвахаля и перевел игру в овертайм!

Уже там до последнего мадридцы не откладывали. Карим Бензема через пять минут после старта дополнительного времени уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе. Моральных сил "встать" после таких ударов у "горожан" уже не осталось.

Итак, "Реал" в фантастическом стиле завоевал место в финале. Там мадридцы встретятся с "Ливерпулем" 28 мая.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" на выезде после двух пропущенных мячей.

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