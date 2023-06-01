"Реал" опинився на порозі втрати лідера команди

Низка авторитетних джерел сповістили про рішення бомбардира покинути "Сантьяго Бернабеу". Інсайд підтвердили видання ESPN і Relevo, а також журналісти Маріо Кортегана, Джанлука Ді Марціо та інші.

Бензема піде з "Реала" після 14-ти сезонів поспіль у вершковій футболці. Останнім у лавах Королівського клубу матчем для француза може стати поєдинок проти "Атлетіка" з Більбао 4 червня. Він матиме нагоду попрощатися з рідними трибунами.

Продовжить кар'єру Бензема нібито в Саудівській Аравії. У послугах голеадора зацікавлений тамтешній "Аль-Іттіхад". Близькосхідний гранд запропонував центрфорварду 100 млн євро рік плюс бонуси.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.