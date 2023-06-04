"Реал" оголосив про відхід володаря "Золотого м'яча"

Капітан команди покине Королівський клуб після сезону 2022/23. Французький нападник провів за "вершкових" 14 сезонів. Найімовірніше, він перейде в аравійський "Аль-Іттіхад".

Бензема матиме нагоду востаннє одягнути футболку "Реала" 4 червня. На рідному "Сантьяго Бернабеу" мадридці прийматимуть "Атлетік" із Більбао. На прийдешній вівторок менеджмент "вершкових" запланував спеціальну церемонію прощання з форвардом за участі президента Флорентіно Переса.

У списку гвардійців "Реала" Бензема зійшов на 5-те місце, зігравши 647 матчів у всіх турнірах. Натомість у списку бомбардирів усіх часів він іде другим (353 м'ячі). Попереду лише екс-зірка "вершкових" Кріштіану Роналду.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.