UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Реал" оголосив про відхід володаря "Золотого м'яча"

Фото: Карім Бензема віддав "Реалу" 14 років (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Підійшла до завершення епоха форварда Каріма Бензема в складі мадридського "Реала".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Капітан команди покине Королівський клуб після сезону 2022/23. Французький нападник провів за "вершкових" 14 сезонів. Найімовірніше, він перейде в аравійський "Аль-Іттіхад".

Бензема матиме нагоду востаннє одягнути футболку "Реала" 4 червня. На рідному "Сантьяго Бернабеу" мадридці прийматимуть "Атлетік" із Більбао. На прийдешній вівторок менеджмент "вершкових" запланував спеціальну церемонію прощання з форвардом за участі президента Флорентіно Переса.

У списку гвардійців "Реала" Бензема зійшов на 5-те місце, зігравши 647 матчів у всіх турнірах. Натомість у списку бомбардирів усіх часів він іде другим (353 м'ячі). Попереду лише екс-зірка "вершкових" Кріштіану Роналду.

У складі "Реала" Бензема виграв усі можливі трофеї. Він 4 рази став чемпіоном Іспанії, здобув по 3 Кубка та Суперкубка Іспанії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв 4 Суперкубка УЄФА та п'ять разів переміг на Клубному чемпіонаті світу. Вершиною виступів у Мадриді став головний індивідуальний приз світового футболу – "Золотий м'яч" – за підсумками 2022 року.

До слова, українець Лунін може змінити "Реал" на "Селтік" у літнє трансферне вікно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалЧемпіонат Іспанії