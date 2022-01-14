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"Атлетик" сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании

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Эр-Рияд, Пятница 14 января 2022 00:42
"Атлетик" сыграет с "Реалом" в финале Суперкубка Испании Фото: "Атлетик" вырвал победу у "Атлетико" в концовке матча (twitter.com/bwin)
Автор: Игорь Литвиненко

"Атлетик" из Бильбао поборется с мадридским "Реалом" в финале Суперкубка Испании. Во втором полуфинале баски обыграли еще один клуб из Мадрида "Атлетико" 2:1.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

В первой половине ни одна из команд результативными действиями не отметилась, оставив решение задач на второй тайм. Первыми отметились "матрасники". На 62-й минуте Жоао Феликс после подачи головой пробил в штангу, после чего мяч угодил в спину кипера "Атлетика" Унаи Симона и пересек линию ворот клуба из Бильбао - 1:0.

Но баски смогли в концовке не только счет сравнять, но и вырвать победу. Причем вновь сработали угловые. Сначала на 77-й минуте Йерай Альварес после подачи с корнера выиграл верховую борьбу и пробил с близкого расстояния в нижний угол ворот "Атлетико" - 1:1. А через еще четыре минуты Нико Вильямс был первым на подборе и примерно с линии штрафной отправил мяч точно в дальний угол ворот оппонентов - 2:1.

Такой счет сохранился до финального свистка. В итоге за трофей с "Реалом", который вчера в овертайме смог дожать "Барселону" - 3:2, сыграет "Атлетик". Финал состоится 16 января.

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