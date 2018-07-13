"Реал" намерен досрочно вернуть игрока из аренды в "Баварии"

Это желание совпадает с интересами самого футболиста

Мадридский "Реал" намерен досрочно вернуть в команду Хамеса Родригеса, который выступает на правах аренды за мюнхенскую "Баварию". Об этом сообщает Marca.

Как отмечает испанское издание, новый главный тренер "сливочных" Хуан Лопетеги, в отличие от Зинедина Зидана, заинтересован в возвращении игрока сборной Колумбии. Это желание совпадает с интересами самого футболиста.

Теперь руководству "сливочных" нужно договориться с "Баварией", которая заявила о намерении использовать пункт договора между клубами о выкупе трансфера колумбийского полузащитника после 30 июня 2019 года.

Хамес Родригес был отдан в аренду "Баварии" до завершения сезона 2018/19, перед этим колумбиец подписал новый контракт с "Реалом" до 30 июня 2021 года. В минувшем сезоне хавбек провел за "Баварию" 39 официальных матчей, в которых забил восемь мячей и отдал 14 голевых передач.