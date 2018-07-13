"Реал" має намір достроково повернути гравця з оренди в "Баварії"

Це бажання збігається з інтересами самого футболіста

Мадридський "Реал" має намір достроково повернути в команду Хамеса Родрігеса, який виступає на правах оренди за мюнхенську "Баварію". Про це повідомляє Marca.

Як зазначає іспанське видання, новий головний тренер "вершкових" Хуан Хулен Лопетегі, на відміну від Зінедіна Зідана, зацікавлений в поверненні гравця збірної Колумбії. Це бажання збігається з інтересами самого футболіста.

Тепер керівництву "вершкових" потрібно домовитися з "Баварією", яка заявила про намір використовувати пункт договору між клубами про викуп трансферу колумбійського півзахисника після 30 червня 2019 року.

Хамес Родрігес був відданий в оренду "Баварії" до завершення сезону 2018/19, перед цим колумбієць підписав новий контракт з "Реалом" до 30 червня 2021 року. У минулому сезоні хавбек провів за "Баварію" 39 офіційних матчів, в яких забив вісім м'ячів і віддав 14 гольових передач.

