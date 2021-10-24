"Реал" минимально обыграл "Барселону" на "Камп-Ноу" в первом "Эль-Классико" сезона

И "Реал", и "Барселона" подходили к "Эль-Классико" после матчей в Лиге чемпионов с украинскими грандами - "Шахтером" и "Динамо" соответственно. И оба матча для испанцев оказались достаточно легкими, чтобы сэкономить силы для очной встречи.

В первом тайме матч был относительно равным и больше напоминал шахматную партию. Первый реальный шанс открыть счет в матче имели каталонцы. Депай ворвался в штрафную и отпасовал на 11-ть метров на Деста, который, находясь абсолютно один, пробил выше перекладины.

"Реал" ответил и забил. На 32-й минуте Алаба, который играл на позиции центрального защитника, начал контратаку с перехвата возле собственной штрафной, пробежал почти через все поле, получил передачу от Родриго и с пределов штрафной вколотил мяч в дальний угол ворот Тер Штегена - 1:0.

Во втором тайме команды продолжили тактическую борьбу. "Барса" особых моментом для того, чтобы счет сравнять не было. А вот "сливочные" смогли воспользоваться своим шансом на контратаке. Уже в добавленное время Асенсио ворвался в штрафную и пробил по воротам Тер Штегена. Кипер "Барсы" удар отбил, но первым на добивание успел Васкес - 2:0.

Правда, и каталонцы свой гол забить таки смогли. В последней атаке первый гол за "сине-гранатовых" забил Агуэро - 1:2.

Победа позволила "Реалу" набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу. Столько же очков имеют "Севилья" и "Реал Сосьедад", но мадридцы имеют лучшую разницу голов. А вот "Барса" все так же остается в середине таблицы - 15 баллов и восьмое место.

"БАРСЕЛОНА" - "РЕАЛ" 1:2

Агуэро, 90+7 - Алаба, 32, Васкес, 90+3

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро, Кроом - Родриго (Вальверде, 71, Карвахаль, 90+1), Винисиус (Асенсио, 87) - Бензема

"Барселона": Тер Штеген - Мингеса, Пике, Гарсия, Альба - Ф. де Йонг (Роберто, 77), Бускетс, Гави (Л. де Йонг, 85) - Дест, Депай, Фати (Агуєро, 74)