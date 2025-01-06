"Реал" з Луніним розбив у Кубку Іспанії команду іншого українського голкіпера

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

"Депортіво Мінера" – "Реал" – 0:5

Голи: Вальверде, 5, Камавінга, 14, Гюлер, 14, 88, Модріч, 55

Суперник "вершкових" – представляє містечко Льяно-дель-Бель, що входить до муніципалітету Картахена, з населенням усього півтори тисячі жителів. Команда грає у четвертому за силою іспанському дивізіоні. Проте в Кубку країни спромоглася на подвиг, здолавши в 1/32 фіналу представника еліти – "Алавес" (2:2, серія пенальті – 4:2).

Загальна вартість усіх гравців "Депортіво" складає 1,53 млн євро. Для порівняння, цей показник у "Реала" – 1,23 млрд. За команду грають в основному місцеві футболісти, але є й легіонери. Один з них – навіть з України.

Воротар Олег Олійник, якому 8 січня виповниться 21 рік – вихованець аматорського клубу "Перемога" з Дніпра. В сезоні-2021/22 провів два поєдинки за "Дніпро-1" в чемпіонаті U-19. А потім перебрався до Іспанії. До "Депортіво Мінера" приєднався влітку минулого року, але жодного матчу ще не зіграв. На кубкову зустріч з "Реалом" потрапив до заявки, але залишився в запасі. Тому з колегою-земляком на полі не перетнувся.

Можливо, й на краще. Адже, на відміну від голкіпера "вершкових", у якого майже не було роботи, страж воріт господарів клопоту мав багато. Та ще й раз за разом діставав м'яч із сітки власних воріт.

Вже у перші 15 хвилин він зробив це двічі, після того, як, скориставшись дитячими помилками захисту, голи забили Вальверде та Камавінга. Згодом третій м'яч у сітку відправив Гюлер.

Але перед цим ледь не забили й господарі. Захисники "Реала" обрізалися в центрі поля, а нападник "Депортіво" Омар на удачу пробив в бік воріт Луніна. Якби гравець суперників виявився трохи точнішим, українець, який далеко вийшов з воріт, міг би повторити "подвиг" Олександра Шовковського в пам'ятному матчі Словенія – Україна.

Зрозуміло, що питання в цій грі було тільки одне: скільки заб'ють підопічні Анчелотті. Якби тренер поставив перед ними будь-яке рекордне завдання, вони б з ним, напевно, справились. Але навіщо ображати маленьких?

Тому чемпіони діяли достатньо економно, грали у своє задоволення і до мега-розгрому справу доводити не стали. Після перерви у воротах господарів, які й так у турнірі стрибнули вище голови, опинились лише два м'ячі. Спочатку точним ударом відзначився Модріч. А потім дубль оформив Гюлер.