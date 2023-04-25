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"Реал" із Луніним у воротах зазнав фіаско: партнер Циганкова оформив покер

Фото: Валентін Кастельянос (у центрі) чотири рази засмутив Луніна (twitter.com/LaLiga)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною поразкою завершився для мадридського "Реала" вояж у Каталонію на матч 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Жирони".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 31-й тур

"Жирона" – "Реал" – 4:2

Голи: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 – Вінісіус, 34, Васкес, 85

Із перших хвилин на полі з'явилися дві зірки збірної України. Вінгер Віктор Циганков вийшов у старті господарів, а голкіпер Андрій Лунін замінив у воротах "вершкових" Куртуа. Та обох українців затьмарив головний герой двобою – нападник "Жирони" Валентін Кастельянос.

Саме він відкрив рахунок уже на 12-й хвилині, коли замкнув навіс Гутьєрреса. Згодом форвард скористався неузгодженістю оборони "Реала" та пробив поміж ніг Луніну в контратаці каталонців. Мадридці, здавалося, швидко повернулися до гри – Вінісіус на дальній стійці головою переправив у сітку передачу Асенсіо.

Утім, на старті другої половини Кастельянос знову опинився в обіймах партнерів. Цього разу "дев'ятка" господарів забив із меж штрафного майданчика після прострілу Коуту. А на 62-й хвилині Циганков від кутового прапорця відпасував Рікельме, який навісом відшукав Кастельяноса, а той знову пробив Луніна.

До фінального свистка "Реал" спромігся лише уникнути розгрому. За п'ять хвилин до кінця основного часу Вінісіус ідеальним пасом від лінії поля вивів Васкеса на порожні ворота – 4:2 на користь "Жирони" у підсумку. Команда Циганкова піднялася на 9-те місце в турнірній таблиці.

До слова, напередодні збірна Німеччини підтвердила спаринг із Україною у червні.

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РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін