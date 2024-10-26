"Реал" із Луніним у воротах розгромно програв "Барселоні" в Ель Класіко

Іспанія, Ла Ліга, 11-й тур

"Реал" – "Барселона" – 0:4

Голи: Лєвандовскі, 54, 56, Ямал, 77, Рафінья, 85

Перший тайм був небагатим на гольові моменти. Лунін упорався з ударами Ямала та Педрі. Мадридець Вінісіус пробив поруч зі стійкою. Натомість Мбаппе навіть відправив м'яч у сітку воріт каталонців, але після втручання VAR гол скасували через мінімальний офсайд.

На старті другої половини "Барса" шокувала Королівський клуб двома голами за три хвилин. Двічі в обіймах партнерів по команді опинився Лєвандовскі. Спершу польський форвард класно пробив із лінії штрафного після передачі з глибини, а потім головою замкнув навіс Бальде.

"Реал" кинувся вперед великими силами, щоб відігратися. Та пропустив ще двічі. Ямал отримав м'яч на вході в штрафний, увійшов у майданчик і потужно пробив над Луніним. А на 85-й хвилині Рафінья втік від Васкеса та перекинув м'яч через українського кіпера.

Завдяки перемозі "Барселона" закріпила лідерство в Ла Лізі. Каталонці набрали 30 очок і відірвалися від мадридців, які йдуть на другій сходинці. В активі "Реала" залишилися 24 пункти.