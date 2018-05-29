"Реал" готов активировать опцию выкупа защитника "Атлетико"

Хименес может перебраться в другой мадридский клуб

Мадридский "Реал" намерен усилить линию обороны в летнее трансферное окно. Как сообщает Marca, руководство "сливочных" нацелилось на приобретение защитника мадридского "Атлетико" Хосе Марии Хименеса.

В контракте уругвайского футболиста прописана опция выкупа за 60 млн евро, и в "Реале" считают эту сумму приемлемой. В клубе также уверены, что Хименес - лучший вариант из доступных на рынке в настоящий момент и не видят альтернатив.

Возможный приход игрока призван укрепить оборонительую линию "Реала", которая испытывала серьезные проблемы в течение сезона.

Хименес выступает за "Атлетико" Мадрид с 2013 года. В прошедшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 23 матчах испанской Примеры.