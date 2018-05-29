"Реал" готовий активувати опцію викупу захисника "Атлетіко"

Хіменес може перебратися в інший мадридський клуб

Мадридський "Реал" має намір підсилити лінію оборони в літнє трансферне вікно. Як повідомляє Marca, керівництво "вершкових" націлився на придбання захисника мадридського "Атлетіко" Хосе Марії Хіменеса.

У контракті уругвайського футболіста прописана опція викупу за 60 млн євро, і в "Реалі" вважають цю суму прийнятною. У клубі також впевнені, що Хіменес - кращий варіант з доступних на ринку в даний момент і не бачать альтернатив.

Можливий прихід гравця покликаний зміцнити оборонців лінію "Реала", яка пережила серйозні проблеми протягом сезону.

Хіменес виступає за "Атлетіко" Мадрид з 2013 року. У минулому сезоні 23-річний захисник взяв участь в 23 матчах іспанської Прімери.