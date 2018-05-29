Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3016.52
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Реал" готовий активувати опцію викупу захисника "Атлетіко"

НовиниСпорт    29.05.2018 - 16:27
Фото: Хосе Марія Хіменес (atleticodemadrid.com)
Фото: Хосе Марія Хіменес (atleticodemadrid.com)

Хіменес може перебратися в інший мадридський клуб

Мадридський "Реал" має намір підсилити лінію оборони в літнє трансферне вікно. Як повідомляє Marca, керівництво "вершкових" націлився на придбання захисника мадридського "Атлетіко" Хосе Марії Хіменеса.

У контракті уругвайського футболіста прописана опція викупу за 60 млн євро, і в "Реалі" вважають цю суму прийнятною. У клубі також впевнені, що Хіменес - кращий варіант з доступних на ринку в даний момент і не бачать альтернатив.

Можливий прихід гравця покликаний зміцнити оборонців лінію "Реала", яка пережила серйозні проблеми протягом сезону.

Хіменес виступає за "Атлетіко" Мадрид з 2013 року. У минулому сезоні 23-річний захисник взяв участь в 23 матчах іспанської Прімери.

"Атлетіко" піднявся на 2 місце в рейтингу клубних коефіцієнтів УЄФА "Боруссія" підписала футболіста на позицію Ярмоленка
Теги публікації: Атлетіко, Реал, трансферы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Ціни ринку: в мережі розповіли, скільки коштують фрукти і ягоди в Криму
Натовпи шанувальників: Елтон Джон у Києві відвідав "Кураж Базар" (фото, відео)
Регіну Тодоренко екстрено госпіталізували в Москві
У Парижі мігрант врятував дитину, що зірвалася з вікна, і став національним героєм (відео)
On Top