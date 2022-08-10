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"Реал" – "Айнтрахт": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА

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Хельсинки, Среда 10 августа 2022 17:00
"Реал" – "Айнтрахт": где смотреть и прогноз на Суперкубок УЕФА Фото: Карим Бензема и Лука Модрич готовы пополнить коллекцию трофеев (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

В поединке за Суперкубок Европы в столице Финляндии сойдутся мадридский "Реал" и франкфуртский "Айнтрахт".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Реал" – "Айнтрахт" состоится в финской столице Хельсинки 10 августа. Начало поединка в 22:00 по Киеву. В сезоне 2021/22 мадридцы в очередной раз триумфовали в Лиге чемпионов, а франкфуртцы стали победителями Лиги Европы.

Где смотреть матч "Реал" – "Айнтрахт"

В прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Предматчевая студия там начнется в 21:00. Комментировать битву за Суперкубок УЕФА будут Виталий Кравченко и Вадим Скичко.

Прогноз букмекеров на матч "Реал" – "Айнтрахт"

Безусловным фаворитом противостояния стал Королевский клуб. На победу "Реала" австрийская компания Bwin принимает ставки с низким коэффициентом 1,41. Предполагаемый успех "Айнтрахта" оценили солидным баллом в 7,00. Даже ничья вероятнее – кеф 4,80.

Уверенная победа мадридцев (3:1) способна увеличить выигрыш в 10,5 раза. Смельчаки могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов. Коэффициент на такое развитие событий привлекателен – 12,00.

Британцы из William Hill еще меньше верят в потенциал "орлов". Если на победу "Реала" кеф почти идентичен – 1,40, то на вероятную победу "Айнтрахта" выставили балл 9,00. Кеф на ничью знаком – 4,80.

Персональные поклонники обладателя "Золотого мяча-2018" Луки Модрича могут испытать судьбу со ставкой на его гол из-за пределов штрафной с коэффициентом 13,00. Зато победа одной из команд в серии пенальти может сильно обогатить: на "Реал" кеф 15,00, а на франкфуртцев - 17,00.

Ориентировочные составы на матч "Реал" – "Айнтрахт"

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

"Айнтрахт": Трапп – Туре, Тута, Н'Дика – Кнауфф, Якич, Соу, Ленц – Линдстрем, Гетце – Борре

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.

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