Реал - Атлетико 2-4: видео голов и обзор матча

Новости Спорт 16.08.2018 - 08:32
Фото: "Реал" - "Атлетико" (twitter.com/atletienglish)
Фото: "Реал" - "Атлетико" (twitter.com/atletienglish)

"Матрасники" в третий раз в истории стали победителями Суперкубка УЕФА

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов матча за Суперкубок УЕФА между командами из одного города - "Реалом" и "Атлетико".

 

Мадридский "Атлетико" в дополнительное время взял в Таллине верх над "Реалом" (4:2) и завоевал трофей в третий раз при трех попытках.

Первый гол был забит очень неожиданно. Коста на первой же минуте матча пушечным ударом практически с нулевого угла выстрелил в дальний угол. На 27 минуте "Реалу" удалось сравнять счет. Бейл на скорости ворвался вперед по флангу и подал в штрафную, Савич проиграл позицию на дальней штанге, и Бензема забил гол ударом головой.

"Королевскому клубу" удалось выйти вперед во втором тайме благодаря реализованому пенальти Рамоса. Спустя 16 минут подопечные Диего Симеоне сравняли счет усилиями Диего Косты.

В дополнительное время "матрасники" еще дважды поразили ворота Наваса - сначала Сауль воспользовался передачей Томаса Парти и отправил снаряд под перекладину, а затем Коке с паса Витоло поразил угол ворот соперника.

Теперь по общему числу побед "индейцы" уступают "Милану" и "Барселоне", бравшим трофей по пять раз, а также выигрывавшему его четырежды "Реалу". Как и у "Атлетико", три победы в активе у "Ливерпуля".

 

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Теги:  Атлетико,  Реал,  УЕФА,  видео  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС