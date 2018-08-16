Реал - Атлетико 2-4: видео голов и обзор матча

"Матрасники" в третий раз в истории стали победителями Суперкубка УЕФА

Вниманию читателей РБК-Украина видео голов и обзор опасных моментов матча за Суперкубок УЕФА между командами из одного города - "Реалом" и "Атлетико".

Мадридский "Атлетико" в дополнительное время взял в Таллине верх над "Реалом" (4:2) и завоевал трофей в третий раз при трех попытках.

Первый гол был забит очень неожиданно. Коста на первой же минуте матча пушечным ударом практически с нулевого угла выстрелил в дальний угол. На 27 минуте "Реалу" удалось сравнять счет. Бейл на скорости ворвался вперед по флангу и подал в штрафную, Савич проиграл позицию на дальней штанге, и Бензема забил гол ударом головой.

"Королевскому клубу" удалось выйти вперед во втором тайме благодаря реализованому пенальти Рамоса. Спустя 16 минут подопечные Диего Симеоне сравняли счет усилиями Диего Косты.

В дополнительное время "матрасники" еще дважды поразили ворота Наваса - сначала Сауль воспользовался передачей Томаса Парти и отправил снаряд под перекладину, а затем Коке с паса Витоло поразил угол ворот соперника.

Теперь по общему числу побед "индейцы" уступают "Милану" и "Барселоне", бравшим трофей по пять раз, а также выигрывавшему его четырежды "Реалу". Как и у "Атлетико", три победы в активе у "Ливерпуля".