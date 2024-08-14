ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Реал" – "Аталанта": де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

Варшава, Середа 14 серпня 2024 17:25
UA EN RU
"Реал" – "Аталанта": де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА Фото: "Галактікос" готові вполювати черговий трофей (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" позмагається з "Аталантою" з італійського Бергамо за Суперкубок Європи.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч "Реал" – "Аталанта" відбудеться у Варшаві 14 серпня. Поєдинок прийме стадіон "Народови". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. У сезоні 2023/24 "вершкові" завоювали 15-й Кубок чемпіонів, а бергамаски тріумфували в Лізі Європи.

Де дивитися матч "Реал" – "Аталанта"

У цифровому мовленні Т2 уболівальники не матимуть доступу до трансляції. У прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментуватимуть матч Віталій Кравченко та Олександр Новак. Передматчева же студія розпочнеться о 21:00, а її гостями стануть екс-зірки збірної України Олександр Головко та Артем Кравець.

&quot;Реал&quot; – &quot;Аталанта&quot;: де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

Прогноз букмекерів на матч "Реал" – "Аталанта"

Австрійці з Bwin однозначним фаворитом протистояння назвали Королівський клуб. На перемогу "вершкових" заклали скромний коефіцієнт 1,49. Натомість імовірний успіх "Богині" оцінили балом 6,00. Навіть нічия набагато вірогідніша з кефом 4,60.

Коефіцієнт на важливий (перший або останній) гол у виконанні зіркового новачка "Реала" Кіліана Мбаппе склав 3,70. Поціновувачі відкритого футболу розглянуть варіант із результативним поєдинком. Наприклад, нічия 2:2 запропонована з перспективним кефом 15,00.

&quot;Реал&quot; – &quot;Аталанта&quot;: де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

Ще показовіші цифри підготувала українська контора Favbet. На перемогу команди Карло Анчелотті тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,55. Кеф на перемогу "Аталанти" ще вищий (6,50). На нічию в основний час можна поставити з балом 4,90.

Персональні фанати Джуда Беллінгема можуть закластится на мінімум дубль англійця з перспективним коефіцієнтом 10,00. Любителі полоскотати нерви розглянуть варіант із автоголом однієї з команд із непоганим кефом 9,00.

&quot;Реал&quot; – &quot;Аталанта&quot;: де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

Орієнтовні склади на матч "Реал" – "Аталанта"

"Реал": Куртуа – Васкес, Мілітао, Рюдігер, Менді – Вальверде, Модріч, Чуамені – Родріго, Мбаппе, Вінісіус

"Аталанта": Муссо – Годфрі, Гін, Колашинац – Дзаппакоста, Едерсон, Пашаліч, Руджері – Де Кетеларе, Лукман – Ретегі

"Вершкові" вдесяте позмагаються за Суперкубок УЄФА. Королівський клуб досі здобув 5 трофеїв, а востаннє програв поєдинок за титул у 2018 році. Натомість "Богиня" поки скромний клубний музей з Кубком Італії 1962/63 та цьогорічним трофеєм Ліги Європи зможе поповнити ще одним призом.

&quot;Реал&quot; – &quot;Аталанта&quot;: де дивитися і прогноз на Суперкубок УЄФА

До слова, напередодні "Динамо" вибило шотландський "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал УЕФА
NEWS
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія