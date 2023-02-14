Реакція Польщі на перехоплення літаків росіян: не виключаємо нових провокацій Путіна

"Путін і Кремль продовжуватимуть вдаватися до нових і нових провокацій. Вони таким чином випробовують пильність, вони перевіряють узгодженість і єдність Північноатлантичного Альянсу", - заявив Моравецький.

Він підкреслив, цей інцидент доводить той факт, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено з союзниками.

"Тут знову спрацювали всі процедури", - зазначив Моравецький.

Прем'єр Польщі в цьому контексті він нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві, на польську територію впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей.

"Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", - додав Моравецький.

Що сталося

Нагадаємо, що два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків в польській зоні відповідальності НАТО з боку Калінінграда.

Відомо, що російський літак Іл-20М Кут-А рухався у супроводі двох Су-27, які наблизилися до польського кордону, але вже згодом пара F-35 Нідерландів "вивели" російські літаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.