РБК-Украина запускает проект "TRAVEL" о путешествиях и отдыхе

Интернет-холдинг РБК-Украина запускает проект "TRAVEL", посвященный путешествиям и отдыху. Его авторы будут публиковать статьи, интервью и новости о туризме в Украине и за рубежом. Основной акцент на том, как в нынешних условиях организовать свой отдых комфортно, доступно и безопасно.

"Мы понимаем, что в условиях карантина Украина будет жить еще долго. По состоянию на начало июля многие ограничения до сих пор действуют. Конечно же, хочется отвлечься от этих тревог и вернуться к нормальной жизни. Поэтому мы решили рассказать читателям, где сейчас можно отдохнуть и как обезопасить себя от возможных неприятностей в этом процессе", - говорит заместитель главного редактора РБК-Украина Владислав Красинский.

Карантин наложил отпечаток на многие привычки украинцев, он внес свои коррективы и в традиции летних отпусков. Закрытые границы вынудили наших туристов искать красивые и доступные варианты для комфортного отдыха внутри страны.

Вместе с проектом "TRAVEL" читатели смогут не только узнать об украинских курортах и малоизвестных достопримечательностях, но и сами о них рассказать широкой аудитории.

"Раздел будет ежедневно наполняться новыми материалами - от подборок советов для туристов до новостей о новых правилах пребывания в разных государствах. Теперь наши читатели смогут получить всю нужную информацию в одном месте и спланировать свой отдых безопасно и с комфортом", - добавляет редактор проекта "TRAVEL" Катерина Гончарова.

По мере ослабления карантина в рубрике появятся материалы о том, какие страны открывают границы для украинцев. Формат материалов - максимально разнообразен: новости, статьи, интервью, видеоролики. Авторские колонки будут вести путешественники и эксперты из туристического бизнеса.

Проект расскажет не только о местах для отдыха в Украине. Желающие поехать за границу найдут здесь информацию о новых туристических направлениях, страховании и правилах пересечения границ.

Так, в разделе TRAVEL уже есть публикации о ценах на зарубежных курортах этим летом, правилах, которые ввели авиакомпании для пассажиров, и о том, какие маршруты по Украине можно выбрать для поездки на выходных.

Также здесь можно почитать интервью главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив. Она рассказала, как развивается туризм в Украине во время карантина, вырастут ли цены на отдых этим летом и куда стоит поехать внутри страны.