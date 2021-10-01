РБК-Украина запускает проект REALTY о рынке недвижимости

"Строительная отрасль активно восстанавливает утраченные из-за COVID-пандемии позиции. Только за последние полгода объемы строительства жилья в Украине, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли почти на 20%. В то же время до сих пор нерешенными остаются проблемы со многими недостроенными жилыми комплексами некогда крупных игроков рынка. Поэтому мы решили рассказывать читателям об актуальной ситуации на рынке и том, как обезопасить себя от возможных неприятностей в процессе покупки жилья", - говорит главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

Несмотря на то, что первичный рынок недвижимости Украины вошел в период постепенного наращивания темпов и объемов, говорить о полном восстановлении рано. Кроме того, Украина входит в новый этап регулирования строительной сферы - из-за реформы ГАСИ, ипотечной программы правительства и ряда других парламентских инициатив.

Вместе с проектом REALTY читатели смогут оперативно узнавать об актуальных событиях рынка, а также сами рассказывать о нарушениях в строительной сфере широкой аудитории.

"Раздел будет ежедневно наполняться новыми материалами - от советов при покупке квартиры (первичный и вторичный рынок), загородной и коммерческой недвижимости, нюансах в аренде жилья - до подборок интересных строительных объектов за рубежом, удобных планировках, особенностях развития современной городской среды в целом", - добавляет редактор проекта REALTY Леся Панченко.

Формат материалов - новости, аналитические статьи, сравнительные обзоры, инструкции, собственные рейтинги. Авторские колонки для проекта будут вести профильные специалисты: эксперты, юристы, чиновники, участники рынка.

Так, в разделе REALTY уже есть публикации о ценах на жилье во всех регионах Украины, популярных направлениях для покупки загородного жилья в Киевской области, рекомендации по процессу переоформления права требования на недвижимость, которая строится, возможностях купить квартиру в рассрочку от застройщика, лайфхаках при составлении объявлений по аренде и продаже недвижимости, законодательном регулировании риелторской деятельности, а также будущем строительного рынка в Украине после ликвидации ГАСИ.