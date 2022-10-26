РБ "Лейпциг" здолав невмотивований "Реал", "Бенфіка" залишила "Ювентус" без Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 5-й тур

Група E

"Динамо" Загреб – "Мілан" – 0:4

Голи: Габбія, 39, Леау, 49, Жиру, 59, Любічіч, 69 (автогол)

Група F

РБ "Лейпциг" – "Реал" – 3:2

Голи: Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 – Вінісіус, 44, Родріго, 90+3 (пенальті)

Група G

"Боруссія" Дортмунд – "Манчестер Сіті" – 0:0

Група H

ПСЖ – "Маккабі" Хайфа – 7:2

Голи: Мессі, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Гольдберг, 67 (автогол), Солер, 84 – Сек, 38, 50

"Бенфіка" – "Ювентус" – 4:3

Голи: А. Сілва, 17, Маріу, 28 (пенальті), Р. Сілва, 35, 50 – Кін, 21, Мілік, 77, Маккенні, 79

За підсумками 5-го туру в квартетах E-H визначилися ще два учасники плей-офф головного єврокубка. Нульова нічия вдома з грізним "Ман Сіті" подарувала путівку в 1/8 фіналу дортмундській "Боруссії", а лісабонським "орлам" довелося ще раз розібратися з "Юве".

"Бенфіка" шокувала туринців трьома голами в стартові 35 хвилин. І хоч "Стара синьйора" зуміла вклинитися у фестиваль господарів своїм голом, але зупинити поступ суперника не змогла. Дубль Рафи Сілви зробив рахунок геть непристойним (4:1). "Ювентус" у цій ситуації спромігся лише уникнути розгрому.

Таке завдання натомість не підкорилося "Маккабі". Гості з Хайфи пропустили аж сім м'ячів на будь-який смак від зіркового ПСЖ. Мессі, Мбаппе та Неймар почергово забивали та асистували й разом із іншими парижанами навіть не помітили двох голів ізраїльтян.

Сенсація сталася у Лейпцигу. Місцеві "червоні бики" переграли Королівський клуб. Щоправда, турнірне становище "Реала" позбавило інтересу до перемог за будь-яку ціну. Ось і на німецькій землі розслабленість призвела до трьох пропущених при лише двох забитих. Але лідерство від мадридців не втекло.