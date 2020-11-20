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Разыскивали семь лет: на границе с Россией задержали экс-сотрудника МВД

Пятница 20 ноября 2020 17:37
Разыскивали семь лет: на границе с Россией задержали экс-сотрудника МВД
Фото: задержание (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители задержали при попытке пересечь границу с Россией бывшего начальника одного из подразделений Министерства внутренних дел Украины во Львовской области. Он семь лет находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Бывший правоохранитель с 2013 года разыскивался по подозрению в получении взятки и злоупотреблении властью. Он был начальником сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

По данным следствия, в апреле 2011 - июле 2012 года подозреваемый получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тысяч гривен. За это правоохранитель должен был прикрывать их и помогать им избегать уголовной ответственности за изготовление и сбыт ацетилированного опия.

Бывший правоохранитель уклонялся от явки, и в феврале 2013 года ему заочно объявили о подозрении. Впоследствии подозреваемый более семи лет скрывался в Израиле и России.

Напомним, ранее начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы в Харьковской области уличили во взяточничестве. Он систематически требовал с предпринимателей деньги.

Кроме того, в Волынской области чиновники лесного хозяйства выдавали лесорубные билеты без законных оснований. За это государству нанесен ущерб в 17 млн гривен.

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