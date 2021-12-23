ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Развивайся со SWEET.TV: онлайн-кинотеатр открывает библиотеку образовательного контента

Новина українською →
Киев, Четверг 23 декабря 2021 10:05 promo
Развивайся со SWEET.TV: онлайн-кинотеатр открывает библиотеку образовательного контента Онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает библиотеку образовательного контента (фото: пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает библиотеку образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу SWEET.TV.

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV открывает новую библиотеку контента: она будет состоять из образовательных курсов по изучению языков, истории, философии, информационной гигиены, фитнеса, йоги, игры на музыкальных инструментах, а также других полезных для зрителей сфер.

"SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр. Мы — социально ответственный бизнес: уже создаем украиноязычный дубляж и развиваем украинское и инклюзивное кино. Следующий шаг — глобализировать потребление образовательного контента от украинских учебных заведений и лидеров общественного мнения. Теперь наши абоненты смогут развиваться со SWEET.TV дома", — рассказывает Александр Резунов, директор национального онлай-кинотеатра.

В настоящее время библиотека проекта уже насчитывает около 1000 эпизодов. Среди них:

  • развивающие мультфильмы по украинскому и английскому языку для детей от "Першосвіт";
  • уроки английского языка от школы GreenForest;
  • нескучный английский от АнтиШколы;
  • домашние видеотренировки от SmartAss;
  • уроки йоги "Утренняя зарядка вместо кофе";
  • видеокурс по информационной гигиене "Як не стати овочем";
  • курсы игры на пианино от основателя школы PianoArt Владимира Слаквы;
  • музыкальный сторителлинг от музыкального путешественника и эксперта, radio-DJ — Stereoigor.

Совсем скоро на сервисе появится еще больше обучающих курсов, а также интересные интервью, тревел-шоу, стендап-концерты и многое другое.

Полная библиотека контента доступна по ссылке.

Кроме образовательных курсов на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, среди которых премиальные познавательные: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet и многие другие. В кинозале сервиса собралось 10 000+ фильмов, мультфильмов и сериалов, которые можно смотреть в высоком качестве и без рекламы.

Также на SWEET.TV идет грандиозный розыгрыш призов: национальный онлайн-кинотеатр дарит автомобиль Hyundai i10 ежемесячно и iPhone 13 mini еженедельно.

Читайте РБК-Украина в Google News
SWEET.TV
NEWS
Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки
Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки
DAILY
Юрий Витренко: Есть вероятность, что "Северный поток-2" не запустится вообще
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Юрий Витренко: Есть вероятность, что "Северный поток-2" не запустится вообще