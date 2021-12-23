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Розвивайся зі SWEET.TV: онлайн-кінотеатр відкриває бібліотеку освітнього контенту

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 10:05 promo
Розвивайся зі SWEET.TV: онлайн-кінотеатр відкриває бібліотеку освітнього контенту Онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває бібліотеку освітнього контенту (фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває бібліотеку освітнього контенту від українських навчальних закладів і лідерів суспільної думки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу SWEET.TV.

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває нову бібліотеку контенту: вона буде складатися з освітніх курсів з вивчення мов, історії, філософії, інформаційної гігієни, фітнесу, йоги, гри на музичних інструментах, а також з інших корисних для глядачів сфер.

"SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр. Ми — соціально відповідальний бізнес: вже створюємо україномовний дубляж і розвиваємо українське та інклюзивне кіно. Наступний крок — глобалізувати споживання освітнього контенту від українських навчальних закладів і лідерів суспільної думки. Тепер наші абоненти зможуть навчатися зі SWEET.TV вдома", — розповідає Олександр Резунов, директор національного онлай-кінотеатру.

Наразі бібліотека проєкту вже налічує близько 1000 епізодів. Серед них:

  • розвиваючі мультфільми українською та англійською мовами для дітей від "Першосвіт";
  • уроки англійської мови від школи GreenForest;
  • ненудна англійська від АнтиШколи;
  • домашні відеотренування від SmartAss;
  • уроки йоги "Ранкова зарядка замість кави";
  • відеокурс з інформаційної гігієни "Як не стати овочем";
  • курси гри на піаніно від засновника школи PianoArt Володимира Слакви;
  • музичний сторітелінг від музичного мандрівника та експерта, radio-DJ – Stereoigor.

Зовсім скоро на сервісі з’явиться ще більше навчальних курсів, а також цікаві інтерв’ю, тревел-шоу, стендап-концерти та багато іншого

Повна бібліотека контенту доступна за посиланням.

Крім освітніх курсів на SWEET.TV є 260+ телеканалів, серед яких преміальні пізнавальні: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet та багато інших. У кінозалі сервісу наразі зібралося 10 000+ фільмів, мультфільмів і серіалів, що можна дивитися у високій якості та без реклами.

Також на SWEET.TV триває грандіозний розіграш призів: національний онлайн-кінотеатр дарує автомобіль Hyundai i10 щомісяця та iPhone 13 mini щотижня.

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