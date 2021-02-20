Розгортання мобільного COVID-госпіталю на Прикарпатті: з'явилися фото
На території Богородчанської центральної районної лікарні в Івано-Франківській області сьогодні вранці почалося розгортання мобільного госпіталю для COVID-пацієнтів. Госпіталь розрахований на 120 ліжко-місць.
Мобільний COVID-госпіталь укомплектували обладнанням для надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Рішення про розгортання госпіталю ухвалила Держкомісія ТЕБ та НС через різке погіршення ситуації в області, зокрема, недостатності ліжко-місць в лікарнях.
"Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на коронавірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням. Сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі", - заявили у міністерстві.
Фото: розгортання COVID-госпіталю в Богородчанах (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів прибув в Івано-Франківську область вчора, 19 лютого. Госпіталь до Богородчанської центральної районної лікарні привезли підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як писало РБК-Україна, Івано-Франківська область стала першою в Україні, де розгорнули мобільний COVID-госпіталь.
Додамо, Львів заявляв про готовність прийняти у себе COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області.