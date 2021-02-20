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Розгортання мобільного COVID-госпіталю на Прикарпатті: з'явилися фото

Новость на русском → Богородчани, Субота 20 лютого 2021 14:01
Розгортання мобільного COVID-госпіталю на Прикарпатті: з'явилися фото Фото: мобільний COVID-госпіталь на Прикарпатті (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

На території Богородчанської центральної районної лікарні в Івано-Франківській області сьогодні вранці почалося розгортання мобільного госпіталю для COVID-пацієнтів. Госпіталь розрахований на 120 ліжко-місць.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Мобільний COVID-госпіталь укомплектували обладнанням для надання медичної допомоги хворим на коронавірус. Рішення про розгортання госпіталю ухвалила Держкомісія ТЕБ та НС через різке погіршення ситуації в області, зокрема, недостатності ліжко-місць в лікарнях.

"Через погіршення епідеміологічної ситуації на Прикарпатті ДСНС розгортає мобільний шпиталь для хворих на коронавірус. Госпіталь складається з декількох модулів та має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням. Сили МВС у регіоні працюють у посиленому режимі", - заявили у міністерстві.

Розгортання мобільного COVID-госпіталю на Прикарпатті: з'явилися фото

Розгортання мобільного COVID-госпіталю на Прикарпатті: з'явилися фото

Фото: розгортання COVID-госпіталю в Богородчанах (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, мобільний госпіталь для COVID-пацієнтів прибув в Івано-Франківську область вчора, 19 лютого. Госпіталь до Богородчанської центральної районної лікарні привезли підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як писало РБК-Україна, Івано-Франківська область стала першою в Україні, де розгорнули мобільний COVID-госпіталь.

Додамо, Львів заявляв про готовність прийняти у себе COVID-пацієнтів з Івано-Франківської області.

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