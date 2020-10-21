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В разведке США считают, что за публикацией статьи о сыне Байдена стоит Россия

Автор: Инна Собора

Больше 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки США убеждены, что Россия стоит за публикацией в СМИ компромата на Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Речь идет о переписках.

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Об этом сообщает Politico.

Издание опубликовало письмо, которое подписали экс-директоры Центрального разведывательного управления США Майкл Хайден и Джон Бреннан, экс-глава Пентагона Леон Панетта и другие.

"Появление на политической арене в США электронных писем, предположительно, принадлежащих сыну вице-президента США Байдена Хантеру, большинство из которых относятся к периоду, когда он работал в руководстве украинской газовой компании Burisma, имеет все классические знаки информационной кампании России", - говорится в заявлении.

Напомним, в статье New York Post от 14 октября утверждалось, что Хантер Байден, сын Джо Байдена, знакомил своего отца, тогда еще занимавшего пост вице-президента США, с бизнесменами из Украины - в частности, с Вадимом Пожарским.

Статья основывалась на копиях электронных писем, якобы полученных с оставленного Джо Байденом ноутбука. В статье назывались два источника, оба из которых ранее работали с нынешним президентом США Дональдом Трампом - его бывший советник Стив Бэннон и бывший адвокат Руди Джулиани.

Джулиани сказал The New York Times, что передал копии писем New York Post, потому что другие издания "попытались бы опровергнуть их еще до того, как опубликуют".

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