Разведка США смогла получить данные о вирусах из лаборатории в Ухане, - CNN

По данным ее источников, США получили сведения о 22 тысячах вирусов, которые изучались в лаборатории Уханя. Отмечается, что эта информация была удалена из интернета китайскими чиновниками в сентябре 2019 года. Кроме того, Пекин отказался передать эти и другие необработанные сведения о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения и США.

Информацией о том, как и когда разведка США могла получить доступ к этим данным, телеканал не располагает. Издание допускает, что это могло произойти в результате взлома серверов, связанных с исследованиями в уханьской лаборатории.

Собеседники телеканала отмечают, что полученный массив генетических данных требует тщательного анализа. После этого можно сделать вывод о том, произошла ли утечка коронавируса из китайской лаборатории или патоген передался человеку от животных в дикой природе.

Изучение массива генетических данных ведется с помощью суперкомпьютеров в лабораториях Министерства энергетики США. Как отмечает телекомпания, анализ затрудняют то, что записи сделаны на китайском языке. Поэтому сейчас идет поиск переводчиков, которым можно доверять.