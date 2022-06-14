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Разведка США планирует предоставлять Украине координаты для ударов

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Украина, Вторник 14 июня 2022 21:10
Разведка США планирует предоставлять Украине координаты для ударов Фото: США будет предоставлять Украине координаты для ударов из РСЗО (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Соединенные Штаты намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые поставляются Киеву Западом.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Он подчеркнул, что при использовании этой техники нет необходимости массово тратить боекомплект, поскольку речь идет о высокоточные боеприпасы большой мощности, применение которых можно сравнить с последствиями ударов с самолетов.

"Другими словами, можно сделать много за счет небольшого числа, не нужно много таких боеприпасов, чтобы достичь существенного влияния. И мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать", - сказал кол.

Заместитель главы военного ведомства напомнил, что США объявили в конце мая о выделении Украине первых четырех комплексов РСЗО, смонтированных на колесном шасси, HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

"Мы действительно оказали начальный транш систем HIMARS, украинцы завершают подготовку на них прямо сейчас. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники. И знаю, что союзники и партнеры США - тоже", - отметил Кол.

На вопрос о том, являются ли эти поставки только началом, он ответил утвердительно. "Это абсолютно правильно. Мы это сказали, когда объявили о последнем президентском пакете помощи Киеву", - сказал он.

Напомним, глава Пентагона заявил, что Украина получит все необходимое для обороны. В том числе РСЗО.

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