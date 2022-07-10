Розвідка РФ намагається вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії, - спецслужби

Служба держбезпеки Латвії (VDD) заявила, що розвідки Росія і Білорусі вкрай зацікавлені у вербуванні чиновників у прикордонних регіонах, де розгортаються сили союзників з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Відзначається, що російські і білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних і муніципальних чиновників, які володіють інформацією, яка містила б державну таємницю або інші дані з обмеженим доступом.

Згідно з аналізом VDD, у сфері інтересів спецслужб Росії і Білорусі - реакція Латвії та її союзників на вторгнення Росії в Україну, в тому числі нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.

Також Москва і Мінськ зацікавлені в будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисні для оновлення оперативних планів у разі переростання ситуації в ширший військовий конфлікт.

Крім того, спецслужби двох країн націлені на вербування посадових осіб органів самоврядування поблизу східних кордонів країни, де розгорнуті сили союзних країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Латвії розмістять зенітно-ракетні комплекси NASAMS для захисту від Росії. Зазначимо, дві такі системи повинна отримати і Україна.

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