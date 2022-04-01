Разведка рассказала, как российские банки финансируют войну в Украине

Как отметили в разведке, в частности было установлено, что через "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк" осуществляются закупки беспилотников, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино, Нижегородская область, РФ).

В ГУР обратили внимание, что "Газпромбанк" до сих пор не отключен от международной банковской системы SWIFT. Санкции в отношении кредитной организации ввела пока только Великобритания.

"Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", - уточнили в разведке.

В свою очередь, "Промсвязьбанк" 12 марта попал в перечень финансовых учреждений, отключенных от системы SWIFT.