UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка рассказала, как российские банки финансируют войну в Украине

Фото: стало известно, как российские банки финансируют войну против Украины (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главное управление разведки Министерства обороны выяснило, как российские банки несмотря на санкции продолжают финансировать войну против Украины. Среди кредитных организаций отмечены "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отметили в разведке, в частности было установлено, что через "Газпромбанк" и "Промсвязьбанк" осуществляются закупки беспилотников, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47 танковой дивизии (Мулино, Нижегородская область, РФ).

В ГУР обратили внимание, что "Газпромбанк" до сих пор не отключен от международной банковской системы SWIFT. Санкции в отношении кредитной организации ввела пока только Великобритания.

"Этот банк является главным учреждением, через которое европейцы производят оплату за поставку российских энергоносителей", - уточнили в разведке.

В свою очередь, "Промсвязьбанк" 12 марта попал в перечень финансовых учреждений, отключенных от системы SWIFT.

Напомним, ЕС готовит новые санкции против банковского сектора России, однако в ограничительных списках отсутствуют крупнейшие российские банки - "Сбербанк" и "Газпромбанк".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
SWIFTМинистерство обороны УкраиныВойна России против Украины