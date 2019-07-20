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Розвідка перевіряє дані про перебування військ РФ на білоруській частині зони відчуження

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 18:09
Розвідка перевіряє дані про перебування військ РФ на білоруській частині зони відчуження
Ілюстративне фото (spfu.gov.ua)

Раніше в соціальних мережах з'явилася інформація про нібито знаходження російських військ біля північного кордону України

Органи розвідки перевіряють інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, про нібито знаходження російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 61-ї окремої піхотної єгерської бригади.

В даний час перевіряється "факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження".

У прес-службі повідомили, що в соцмережі Facebook поширюється інформація про наявність поблизу українсько-білоруського кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ.

"У разі підтвердження 61 опебр готова за лічені хвилини приступити до оборони України на зазначеній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресору", - заявили в бригаді.

Розвідка перевіряє дані про перебування військ РФ на білоруській частині зони відчуження

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.

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