UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Разведка предупредила об "острых событиях" на фронте в ближайшее время

Фото: ГУР предупреждает об обострении на фронте в ближайшее время (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В ближайшее время на всей линии фронта ожидаются "острые события". Они будут связаны не только с Днем независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ранее разведка предупреждала о важном периоде на фронте в августе-сентябре, который повлияет на дальнейшее развитие событий.

"В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте. Речь идет не только о привязке к датам. В частности, сейчас говорят о Дне независимости. Хотя и этот факт надо учитывать", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что разведка пока не говорит об отступлении врага. Однако украинские военные будут активно работать над освобождением оккупированных территорий.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что в августе состоятся первые победы Украины на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиВойна в УкраинеВойна России против Украины