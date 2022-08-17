Разведка предупредила об "острых событиях" на фронте в ближайшее время

В ближайшее время на всей линии фронта ожидаются "острые события". Они будут связаны не только с Днем независимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что ранее разведка предупреждала о важном периоде на фронте в августе-сентябре, который повлияет на дальнейшее развитие событий.

"В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте. Речь идет не только о привязке к датам. В частности, сейчас говорят о Дне независимости. Хотя и этот факт надо учитывать", - сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что разведка пока не говорит об отступлении врага. Однако украинские военные будут активно работать над освобождением оккупированных территорий.