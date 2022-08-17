Разведка предупредила об "острых событиях" на фронте в ближайшее время

В ближайшее время на всей линии фронта ожидаются "острые события". Они будут связаны не только с Днем независимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Он напомнил, что ранее разведка предупреждала о важном периоде на фронте в августе-сентябре, который повлияет на дальнейшее развитие событий.
"В ближайшее время будут очень острые события на всем фронте. Речь идет не только о привязке к датам. В частности, сейчас говорят о Дне независимости. Хотя и этот факт надо учитывать", - сказал Юсов.
Представитель ГУР подчеркнул, что разведка пока не говорит об отступлении врага. Однако украинские военные будут активно работать над освобождением оккупированных территорий.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что в августе состоятся первые победы Украины на фронте.
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