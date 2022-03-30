Разведка опубликовала данные спецназовцев ГРУ РФ, которые совершают преступления против украинцев

Отмечается, что эта воинская часть базируется в Республике Дагестан.

"Недорозвідники, мы все знаем о вас! Гарантируем, что никакой "центр" вас не подготовит к гневу, который вас ждет не только нашего подразделения, но и от всего народа Украины", - говорится в сообщении.

В перечне указаны личные данные 75 российских разведчиков, их должности, воинские звания и фото каждого из этих военных преступников.

Полный перечень можно увидеть в документе ГУР.