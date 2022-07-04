Разведка объяснила, почему Кремлю будет сложно провести общую мобилизацию
В России уже достаточно долго длится скрытая мобилизация. Однако Кремлю будет сложно провести всеобщую мобилизацию, поскольку общество потребует объяснений.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
"У них идет скрытая мобилизация, это длится уже достаточно длительный промежуток времени. Будет нужна общая – тогда нужно будет как-то дать ответ даже с промытым мозгом обществу российскому, а зачем мобилизация, когда все идет по плану? Это политически трудно будет для них", - заявил Буданов.
Напомним, ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призвало граждан оккупированного полуострова саботировать мобилизацию, к которой готовится РФ на временно оккупированной территории.
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