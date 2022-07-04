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Разведка объяснила, почему Кремлю будет сложно провести общую мобилизацию

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 09:42
Разведка объяснила, почему Кремлю будет сложно провести общую мобилизацию Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красинский

В России уже достаточно долго длится скрытая мобилизация. Однако Кремлю будет сложно провести всеобщую мобилизацию, поскольку общество потребует объяснений.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

"У них идет скрытая мобилизация, это длится уже достаточно длительный промежуток времени. Будет нужна общая – тогда нужно будет как-то дать ответ даже с промытым мозгом обществу российскому, а зачем мобилизация, когда все идет по плану? Это политически трудно будет для них", - заявил Буданов.

Напомним, ранее представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призвало граждан оккупированного полуострова саботировать мобилизацию, к которой готовится РФ на временно оккупированной территории.

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