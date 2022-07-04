Разведка объяснила, почему Кремлю будет сложно провести общую мобилизацию

"У них идет скрытая мобилизация, это длится уже достаточно длительный промежуток времени. Будет нужна общая – тогда нужно будет как-то дать ответ даже с промытым мозгом обществу российскому, а зачем мобилизация, когда все идет по плану? Это политически трудно будет для них", - заявил Буданов.