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Розвідка пояснила, чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 09:42
Розвідка пояснила, чому Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко, Владислав Красінський

У Росії вже досить довго триває прихована мобілізація. Однак Кремлю буде складно провести загальну мобілізацію, оскільки суспільство вимагатиме пояснень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"У них йде прихована мобілізація, це триває вже досить тривалий проміжок часу. Буде потрібна загальна - тоді потрібно буде якось дати відповідь навіть з промитим мозком суспільству російському, а навіщо мобілізація, коли все йде за планом? Це політично важко буде для них", - заявив Буданов.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало громадян окупованого півострова саботувати мобілізацію, до якої готується РФ на тимчасово окупованій території.

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