Разведка назвала дату "референдумов" в Запорожской и Херсонской областях

Оккупанты готовят "референдумы" на вновь оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Планируемая дата - 11 сентября.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
"Готовятся на 11 сентября. Вы должны понимать, что между подготовкой и фактом это, как говорится, долгий путь, и приведет ли он именно к той цели, к которой они готовятся, покажет только время и наша вся работа", - рассказал он.
При этом, по словам Буданова, оккупанты вроде бы готовятся к присоединению указанных территорий, но параллельно с этим есть другие варианты.
"Создание новых "народных республик", создание одной крупной "народной республики", присоединение обширной территории к России, присоединение отдельной территории к России – это все будет решаться, как и всегда в России, в последний день", – пояснил глава ГУР.
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