Разведка докладывала всем президентам Украины об угрозе агрессии РФ, - Лапутина

Все украинские президенты знали о возможности агрессии России. В частности, 12 лет назад были доклады контрразведки о рисках захвата Крыма.

Об этом заявила глава Министерства по вопросам ветеранов Юлия Лапутина в интервью "Радио Свобода".

Она отметила, что все украинские руководители получали сводки о рисках атаки со стороны России, включая захват Крыма.

Лапутина подчеркнула, что первая подобная попытка была еще при единственном в истории президенте Крыма Юрие Мешкове, который в 1994 году вел избирательную кампанию с лозунгами о самостоятельном статусе полуострова и восстановлении экономических связей с Россией.

"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009-е годы, о том, что происходит в Крыму. И первым выводом нашей работы оперативной и аналитической было то, что существует реальная угроза отделения Крыма. К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание", - сказала Лапутина

Напомним, Россия захватила Автономную республику Крым в феврале-марте 2014 года в следствии операции с применением своих войск, изначально работавших на территории полуострова без опознавательных знаков. В середине марта в Крыму был проведен так называемый "референдум", на котором было "принято" решение о присоединении территории к РФ.

Аннексия или оккупация Крыма не признана абсолютным большинством государств в мире.

Ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс (НАТО) обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе. Также Российская Федерация усиливает присутствие в Африке, на Ближнем Востоке, в Балтийском регионе и на Крайнем Севере.