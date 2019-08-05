Разумков заявив, що законами Донбас не повернути

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Разумкова, питання деокупації Донбасу потрібно вирішувати комплексно

Деоккупация Донбасу і його повноцінне повернення неможливе за допомогою прийняття одних лише законів. Про це сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю російському "Комерсанту".

За його словами, світ на Донбасі є однією з ключових проблем в країні на сьогодні.

"Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами. Цей момент обговорення в стінах Верховної ради явно теж буде, але в цій проблемі, у війні це не питання законів", - сказав Разумков.

Він додав, що питання про закінчення війни залежить від бажання це зробити. Разумков підкреслив, що в української сторони воно є.

"На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.