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Разумков заявив, що законами Донбас не повернути

Новини » Політика    05.08.2019 - 06:25
Разумков заявив, що законами Донбас не повернути
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Разумкова, питання деокупації Донбасу потрібно вирішувати комплексно

Деоккупация Донбасу і його повноцінне повернення неможливе за допомогою прийняття одних лише законів. Про це сказав голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в інтерв'ю російському "Комерсанту".

За його словами, світ на Донбасі є однією з ключових проблем в країні на сьогодні.

"Всі ми хотіли б, щоб настав мир, щоб Донбас і Крим повернулися в Україну. На жаль, це не вирішується законами. Цей момент обговорення в стінах Верховної ради явно теж буде, але в цій проблемі, у війні це не питання законів", - сказав Разумков.

Він додав, що питання про закінчення війни залежить від бажання це зробити. Разумков підкреслив, що в української сторони воно є.

"На жаль, не у всіх учасників цього процесу ми спостерігаємо це бажання. Тут більше питання дипломатії, санкційного тиску, питання внутрішньої політики, пов'язані з боротьбою з корупцією, з інформаційною політикою, з економікою, інфраструктурою, соціальною політикою. Це цілий комплекс завдань", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що партія "Слуга народу" може обрати новим спікером Верховної ради главу політичної сили Дмитра Разумкова.

Стало відомо, хто може очолити "Слугу народу" замість Разумкова "Слуга народу" висуне Разумкова на пост спікера Ради
Новини України Слуга народаДмитро Разумков
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