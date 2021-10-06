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Разумков увеличил количество журналистов, работающих в Раде

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Киев, Среда 06 октября 2021 10:04
Разумков увеличил количество журналистов, работающих в Раде Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Рада расширила разрешенное количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах. Соответствующее распоряжение подписал глава ВР Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы ВР Ольгу Туний.

"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах!"- написала Туний.

Согласно документу расширено:

  • до 200 человек - в пресс-центре на третьем этаже;
  • до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний ВР;
  • до 200 человек - в кулуарах второго этажа пленарной части ВР.

Кроме того, установлено:

  • в пресс-центр на третьем этаже будут допускать от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информагенств - до 2, а от других изданий - по 1 лицу;
  • в кулуары второго этажа пленарной части ВР допускается от телеканалов не более 1 съемочной группы (до 2 человек) от информагенств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, а от других лиц по одному.
  • Разумков увеличил количество журналистов, работающих в Раде

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