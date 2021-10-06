Разумков увеличил количество журналистов, работающих в Раде
Фото: Дмитрий Разумков, спикер Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Рада расширила разрешенное количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах. Соответствующее распоряжение подписал глава ВР Дмитрий Разумков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы ВР Ольгу Туний.
"В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах!"- написала Туний.
Согласно документу расширено:
- до 200 человек - в пресс-центре на третьем этаже;
- до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний ВР;
- до 200 человек - в кулуарах второго этажа пленарной части ВР.
Кроме того, установлено:
- в пресс-центр на третьем этаже будут допускать от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информагенств - до 2, а от других изданий - по 1 лицу;
- в кулуары второго этажа пленарной части ВР допускается от телеканалов не более 1 съемочной группы (до 2 человек) от информагенств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, а от других лиц по одному.