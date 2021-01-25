Разумков рассказал, будет ли вакцинироваться Sinovac от COVID-19

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, планирует ли вакцинироваться китайской вакциной от коронавируса. Украина намерена закупить вакцину Sinovac.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Я думаю, что вакцинироваться можно и нужно только теми вакцинами, которые будут признаны и у нас, и в мире, и пройдут все необходимые для этого процедуры", - отметил глава парламента.

Разумков напомнил, что недавно переболел, а потому у него есть антитела.

"Сегодня гораздо больше людей, которые будут нуждаться в такой вакцине, чем я. У меня достаточная заработная плата, когда я буду делать вакцинацию, я буду делать ее за свой счет, чтобы не использовать бюджетные ресурсы", - заверил спикер Рады.

Он отметил, что в случае необходимости готов вакцинироваться на камеру.

"Относительно вакцинации на камеры, я не знаю, насколько это необходимо. Если будет необходимо, то для меня это не проблема", - сказал Разумков.

Напомним, в конце ноября спикер парламента сдал отрицательный тест на COVID-19.

Как писало РБК-Украина, Дмитрий Разумков заразился коронавирусом 11 ноября. Тогда он сразу пошел на самоизоляцию и продолжил работу дистанционно.